Oltre alla Gold Pro, gli utenti avranno anche la possibilità di attivare la Steel Pro. La ricaricabile, in tale occasione, prevede chiamate illimitate ed SMS infiniti verso tutti con 50 Giga per navigare in internet anche attraverso le reti 4G. Il prezzo mensile sarà di 6 ,99 euro .

Come per altre ricaricabili low cost presentate in precedenza da TIM, anche in questo caso gli utenti dovranno aggiungere una quota una tantum pari a 10 euro per l’attivazione. Le due iniziative qui presentate sono rivolte in via proprietaria agli abbonati di Iliad e altri provider virtuali che andranno ad effettuare l’operazione della probabilità di rete.

Tutti coloro che sono interessati alla sottoscrizione di una di queste due tariffe low cost proposte da TIM devono necessariamente recarsi presso uno dei punti vendita ufficiali del provider sul territorio italiano.