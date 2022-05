Postepay: rubati oltre 10.000 euro dai conti con questo trucco

Considerare sicuro al 100% il web può essere un errore, soprattutto se siete utenti ancora non troppo esperti in materia. Ci sono infatti dei tranelli che sovente possono condurvi a problematiche davvero difficili da risolvere, soprattutto se si tratta di carte di credito, di debito o prepagate. Tutte le banche vengono infatti costantemente prese d’assalto dai truffatori, i quali stanno incrementando la quantità di truffe da lanciare sul web.

Ad essere tra i più bersagliati ecco gli utenti che intasca hanno una carta Postepay, la più diffusa in assoluto. Ecco dunque spiegato il perché dell’arrivo di truffe a profusione proprio il nome della celebre carta italiana. Da diversi giorni si sta parlando molto di una truffa phishing, da quale arriverebbe tramite messaggio portando gli utenti a credere che si tratti di una comunicazione proveniente dalla filiale.

Gentile Cliente,



il presente avviso di pubblicazione delle fatture Le è stato inoltrato, da Postel S.p.A., in relazione ai servizi a lei erogati e/o ai prodotti che ha acquistato da Poste Italiane S.p.A.



Fattura N. 6823583527 del 12/03/2022



In base alla normativa vigente, riceverà la fattura originale nelle modalità e nel formato XML previsti dalle autorità competenti attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).



L’originale della fattura sarà depositato dallo SDI nell’area fiscale a Lei dedicata.



In caso di mancato recapito della fattura in originale da parte dello SDI, sarà possibile visualizzare e scaricare una copia della fattura utilizzando il file allegato alla presente, trasmessa con mittente ContabilitaClientiGruppoPosteItaliane, per conto di Poste Italiane S.p.A.,oppure accedendo alla pagina web protetta con accesso sicuro (in tecnologia SSL) raggiungibile tramite l’indirizzo:



