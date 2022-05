Pesce richiamato: queste confezioni di surgelati mettono in pericolo la nostra salute

Una nuova allerta alimentare riguarda proprio alcuni tranci di pesce spada surgelati, rimossi dai supermercati proprio per l’elevata quantità di mercurio oltre i limiti.

Il ministero della Salute ha pubblicato sul portale un nuovo avviso di allerta alimentare. “Questo prodotto è stato ritirato dagli scaffali dei supermercati e dai negozi e si tratta di un lotto di trance di pesce spada a mezzaluna surgelate. Il motivo del richiamo è la presenza di mercurio oltre i limiti ammessi”. Il prodotto in questione è la marca Noriberica venduto in trance da 150/250 grammi. I lotti dei prodotti ritirati sono P22-059-76 con data di scadenza prevista per il 14/09/2023. Il prodotto è stato prodotto dall’azienda Congelados Noriberica SA, presso lo stabilimento di Camiño de Cebral 11, a Mos, Pontevedra, in Spagna.