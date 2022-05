MediaWorld mette un freno all’incredibile crescita di Unieuro e delle altre rivali del settore, proponendo al pubblico italiano una campagna promozionale veramente interessante, arricchita con prodotti scontatissimi e prezzi mai visti prima d’ora.

Il volantino che troverete descritto nel nostro articolo è attualmente attivo in ogni negozio, come anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Le differenze tra le due location sono praticamente inesistenti, ciò sta a significare che i prezzi sono esattamente gli stessi, ma con il vincolo del pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, per coloro che acquisteranno sfruttando l’e-commerce.

MediaWorld: che offerte per battere Unieuro una volta per tutte

All’interno del volantino Mediaworld si possono trovare tantissime occasioni e prezzi da non perdere di vista, con possibilità di risparmio anche sull’acquisto di smartphone di fascia alta, pronti a garantire un elevato livello di risparmio. I modelli più richiesti dal pubblico italiano sono chiaramente Galaxy S22, disponibile all’acquisto a soli 779 euro, passando anche per Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo è di 1149 euro, ed anche il più recente e performante Apple iPhone 13, ultimo della sua generazione, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 789 euro.

Non mancano ovviamente riferimenti a prodotti decisamente più economici, quali sono Galaxy A22, Xiaomi 11 Lite, Galaxy A52s, Galaxy A13 o anche Xiaomi Redmi Note 10, tutti disponibili all’acquisto a meno di 300 euro. Per i dettagli dell’ottimo volantino, non dovete fare altro che collegarvi il prima possibile al sito ufficiale di MediaWorld.