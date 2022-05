Gli ultimi giorni della Serie A così come delle principali competizioni in ambito calcistico coincidono con un nuovo grande boom per la tecnologia dello streaming IPTV. Sono molti gli italiani che proprio in queste settimane hanno deciso di affidarsi alla tecnologia del cosiddetto pezzotto per seguire la squadra del cuore senza pagare una regolare pay tv.

IPTV, altissimi i rischi per la visione gratis del calcio

La via dello streaming illegale è alternativa ai regolari piani di Sky, DAZN e Amazon Prime Video. In base ai calcoli degli analisti, con il pezzotto gli italiani possono arrivare a risparmiare sino al 90% rispetto ai costi regolari.

L’aspetto dei risparmi deve però essere necessariamente bilanciato con i possibili rischi. Coloro che optano per l’IPTV infatti rischiano anche una sanzione amministrativa sino a 30mila euro. Per i casi di recidiva è prevista la reclusione sino a tre anni.

L’IPTV rappresenta un grave problema anche a causa delle truffe in rete. In queste settimane molti utenti su WhatsApp e su Telegram hanno acquistato finti pacchetti per lo streaming, pagando un ticket annuale ma non ricevendo in cambio alcun genere di servizio.

Il pezzotto e la tecnologia IPTV per lo streaming irregolare è vincolata anche ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti.