Incentivi auto: come ottenere gratis i fondi per acquistare auto nuove

Proprio domani verrà pubblicato ufficialmente il nuovo decreto che prevede degli sconti sull’acquisto di un’auto nuova fino a 5000 €. Tornano quindi gli incentivi, i quali portano aria nuova al mondo delle automobili che sembrerebbe essere bloccato per quanto riguarda il mercato.

La piattaforma ufficiale per richiedere il bonus partirà il 25 maggio con i contratti di vendita che saranno però validi già dal 16 maggio. Vi basterà dunque recarvi sulla piattaforma, il cui collegamento al sito sarà diffuso nei prossimi giorni, per ottenere il vostro incentivo per un’auto nuova. Si potranno ottenere 2000 € per i veicoli con motore tradizionali a basso impatto fino a 5000 € in caso acquistaste un’auto elettrica al 100% con rottamazione di un mezzo inferiore alla categoria Euro 5. In basso tutte le notizie.

Incentivi auto: finalmente sono arrivati nonostante i tempi siano stati più lunghi

Queste le parole da parte di Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, il quale arriva a confermare la sua previsione che vede circa 1.300.000 immatricolazioni nell’anno corrente.

“I tempi sono stati più lunghi del previsto, ma ci siamo arrivati. Speriamo che gli incentivi auto servano a fare ripartire il mercato in difficoltà” commenta il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto. “E’ una buona notizia che arriva con notevole ritardo, ma che darà comunque un apporto abbastanza significativo al mercato auto“.

“La situazione resta comunque critica per tutti gli altri fattori negativi che stanno penalizzando la domanda, dagli effetti della pandemia alla guerra in Ucraina, al rallentamento dell’economia, alla ricomparsa dell’inflazione e alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime“.