Expert propone al pubblico italiano una nuovissima campagna promozionale pensata per indurre all’acquisto gli utenti, accedendo a tutti gli effetti a prodotti di altissima qualità generale, senza dover versare cifre troppo elevate.

Il volantino che trovate raccontato nel nostro articolo, è disponibile in esclusiva assoluta nei negozi e sul sito ufficiale, ciò sta a significare a tutti gli effetti che gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque, senza distinzioni o vincoli particolari (attenzione al pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio).

Expert: quante occasioni e che prezzi da non credere

Risparmiare con Expert è davvero semplicissimo, ma sopratutto permette di accedere a prodotti che difficilmente avremmo potuto acquistare in altre occasioni. Nel periodo corrente, ad esempio, è disponibile la campagna promozionale che prevede la possibilità di ricevere gratis una sedia da gaming Nacon, con l’acquisto di uno dei notebook effettivamente selezionati.

Focalizzando l’attenzione sul mondo della telefonia mobile, l’occhio cade su una selezione di prodotti disponibili a meno di 500 euro, tutti con sistema operativo Android. Tra questi annoveriamo chiaramente Galaxy S21 FE, recentissimo e dalle prestazioni incredibili, passando anche per Honor X7, Realme C11 o anche Galaxy A22.

Coloro che invece vorrebbero acquistare uno smartphone Apple, potranno scegliere tra iPhone 13 Pro Max, in vendita a 1399 euro, come anche iPhone 13 a 899 euro, oppure un iPhone 11 a soli 519 euro. Tutti i dettagli degli sconti del volantino sono disponibili in esclusiva a questo indirizzo.