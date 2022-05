Le migliori offerte di Esselunga sono state attivate proprio in questo periodo, gli utenti sono liberissimi di spaziare tra innumerevoli sconti interessanti, con riduzioni importanti rispetto ai prezzi originari di listino.

Il volantino che ogni utente stava effettivamente aspettando è finalmente arrivato, gli acquisti risultano essere effettuabili in ogni negozio sparso per il territorio, ricordando inoltre la possibilità di godere della rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, nel momento in cui la spesa finale dovesse avere valore superiore di 199 euro.

Esselunga show: offerte e prezzi a livelli mai visti

Uno dei tablet più interessanti e richiesti degli ultimi anni è in fortissima riduzione di prezzo da Esselunga, grazie all’offerta tech che sta convincendo sempre più utenti all’acquisto. All’interno del volantino, infatti, è possibile trovare il nuovissimo Apple iPad 9 al prezzo finale di soli 329 euro.

Il prodotto è distribuito nella sua variante da 64GB di memoria interna, con connettività solamente WiFi. Per il resto le specifiche tecniche sono esattamente sempre le stesse, ovvero display multitouch da 10.2 pollici di diagonale, senza dimenticarsi del performante processore A13 Bionic, oppure della fotocamera posteriore da 8 megapixel e dell’anteriore da 12 megapixel, supportate da una batteria decisamente capiente, in grado di garantire anche 12 ore di utilizzo continuativo.

Il prodotto è distribuito, come anticipato del resto, solamente nei negozi fisici, e sopratutto le scorte potrebbero essere estremamente limitate. Nel caso in cui vogliate acquistare, dovrete velocizzare la scelta, recandovi il prima possibile.