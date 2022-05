Gli sconti del 70% attivati da Coop e Ipercoop nel periodo corrente, possono davvero far sognare gli utenti, e promettere un risparmio praticamente invidiabile per la maggior parte di noi.

Il volantino è disponibile ovunque in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti non sono limitati a specifiche aree territoriali o soci di appartenenza, ma sono effettivamente estesi ad ogni negozio, oltre che al sito ufficiale. Per una delle prime volte, infatti, sarà possibile affidarsi all’online per riuscire a spendere poco, e godere in parallelo della spedizione gratuita presso il domicilio (solo per ordini superiori ai 19 euro).

Coop e Ipercoop: questi sono gli sconti da pazzi

Il volantino proposto nel periodo da Coop e Ipercoop è assolutamente meraviglioso, al suo interno i clienti possono davvero trovare offerte da non credere, con prodotti disponibili a prezzi decisamente scontati rispetto al listino originario. Un esempio può essere il Samsung Galaxy A53, un terminale in vendita oggi a soli 449 euro, ma comunque in grado di garantire prestazioni da quasi top di gamma.

Proseguendo nella cernita degli sconti, scopriamo l’esistenza di Oppo Find X3 Lite, in vendita a poco meno di 300 euro, come anche di Motorola moto E40, Galaxy A03 o anche di Realme C11. Tutti i prodotti sono distribuiti alle solite condizioni di vendita, che prevedono la garanzia di 24 mesi, ed anche la solita variante no brand, con la conseguente possibilità di ricevere aggiornamenti tempestivi dal produttore, non dall’operatore telefonico.