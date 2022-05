Spendere poco con Comet non è un sogno o una utopia, ma la dura realtà, ovvero la possibilità di approfittare di occasioni e di sconti speciali con i quali riuscire a raggiungere l’acquisto dei migliori prodotti in circolazione.

Il volantino è assolutamente invitante e pronto a far sognare tutti, con la possibilità di acquistare in ogni negozio in Italia, oltre che direttamente online sul sito ufficiale. Gli utenti che sceglieranno di comprare dal divano di casa propria, devono comunque sapere che la spedizione presso il domicilio non comporterà il versamento di cifre aggiuntive, poiché è comunque completamente gratuita dietro un ordine del valore superiore di 49 euro.

Comet: questi sono gli sconti più interessanti

Tanti sconti speciali sono disponibili nel periodo corrente da Comet, con il volantino attivato quest’oggi, infatti, gli utenti possono tranquillamente raggiungere l’acquisto di un eccellente Samsung Galaxy S21 FE, ad un prezzo finale di soli 449 euro, per poi eventualmente virare verso la scelta di un Apple iPhone 11, un modello non troppo recente ma ugualmente performante, acquistabile a 599 euro.

Riducendo le aspettative e la spesa finale, la scelta potrà ricadere sui vari Redmi 9At, Redmi Note 11S, Oppo A15, Galaxy A22, TCL 20L, Wiko Power U20, Vivo Y33s, Realme C25Y, Realme 9i e similari. Se arrivati a questo punto, foste incuriositi dall’ottimo volantino Comet, allora consigliamo di collegarsi quanto prima al seguente indirizzo, per conoscere da vicino i prezzi.