La diffusione della banda ultra larga è un obiettivo concreto del Governo. Una serie di agevolazioni e bonus arriverà molto presto per aiutare numerose famiglie italiane e condomini ad avere Internet superveloce. Inoltre, la vera notizia è che questa volta non ci sarà alcun limite di Isee.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato il budget per la diffusione dell’Internet ultraveloce, il quale ammonta a 407.470.769 euro. Le domande che si stanno diffondendo sono due: a chi è rivolto questo bonus e quando si potrà sfruttare? Scopriamolo di seguito.

Bonus Internet veloce: pronto un voucher di 300 euro

Il Governo, insieme ad Infratel, ha previsto un piano fatto ad hoc per l’erogazione di un voucher di 300 euro, con lo scopo di attivare servizi ad almeno 30 Mbps in download fatti con le migliori tecnologie disponibili.

Inoltre, Infratel ha evidenziato che il valore del voucher è stato definito tramite una stima dei prezzi delle offerte che attualmente sono messe sul mercato dalle aziende di telecomunicazione.

Si stima, infatti, che con un tale valore di contributo sia possibile ricoprire mediamente fino al 50% dei costi di un contratto, il quale promette un servizio che fornisce almeno 30 Mbps per 24 mesi.

L’erogazione del voucher avverrà sotto forma di sconto sul prezzo di attivazione e sull’importo dei canoni di erogazione del servizio fino a 24 mesi, il quale sarà anche comprensivo di fornitura degli appositi apparati elettronici.

Bonus Internet: ecco quali saranno le agevolazioni per i condomini

Il lavoro di Infratel non si conclude qui, poiché sta lavorando anche ad un’ulteriore agevolazione per la diffusione della banda ultra larga nel nostro Paese. A quanto pare, il piano prevede anche di dotare i condomini di reti di cablaggio verticali, utili ad abilitare il collegamento di ogni singola abitazione.

Il voucher potrà essere richiesto per le famiglie residenti in Italia che non hanno servizi di connettività oppure che li hanno ma non sono sufficienti in termini di prestazioni. Il bonus non sarà quindi erogabile per le famiglie che hanno già all’attivo un contratto che fornisce loro 30 Mbps di velocità in download.

Per ciascun nucleo familiare, verrà concesso un solo contributo nella stessa abitazione. In più, in base alle esigenze delle Regioni, ci sarà un’individuazione dettagliata dei beneficiari, dando priorità alle famiglie che vivono in aree territoriali più svantaggiate (come comuni di montagna o aree interne).

Quando sarà disponibile il voucher e come richiederlo

La disponibilità dei voucher per la banda ultra larga dovrebbe essere ufficiale entro la fine del 2022. Il Ministero dello Sviluppo Economico darà carta bianca ad Infratel per realizzare il Portale per la registrazione degli operatori, gestire i buoni e verificare se quanto dichiarato dagli operatori e dagli utenti beneficiari sia veritiero, comprese verifiche e procedure del caso.

Nelle prossime settimane, sul sito di Infratel, verranno pubblicati ulteriori dettagli per rendere il tutto ancora più chiaro e accessibile. Inoltre, per ulteriori chiarimenti e suggerimenti agli operatori, si può inviare una mail a voucher@infratelitalia.it fino al 31 maggio.