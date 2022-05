I prezzi lanciati nel periodo corrente da Bennet, provano in tutti i modi ad avere la meglio sulle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, quali sono ad esempio Carrefour e Esselunga, rilanciando la sfida con offerte davvero incredibili.

La campagna promozionale, come sempre quando vi parliamo di Bennet, è disponibile solamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che gli stessi acquisti non saranno effettuabili tramite il sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono ad ogni modo disponibili in esclusiva con garanzia di 24 mesi, ed anche distribuiti completamente no brand, per avere la possibilità di ricevere in maniera molto tempestiva gli aggiornamenti di sistema.

Bennet, le offerte non finiscono mai di stupire: scoperte le migliori

Le offerte del volantino Bennet mettono letteralmente alle strette gli utenti e le concorrenti del mercato, all’interno della corrente campagna si trova ad esempio l’eccellente Apple iPhone 12, un prodotto in commercio da poco più di un anno, ma comunque disponibile a soli 599 euro e dalle prestazioni da quasi top di gamma.

Coloro che invece vorranno acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, potranno pensare di mettere le mani su alcuni modelli decisamente economici, come Galaxy A12, Galaxy A22 o anche Galaxy A32, tutti prodotti a meno di 200 euro. Il volantino Bennet chiaramente non termina qui, se volete essere sicuri di conoscere da vicino i vari sconti della soluzione di Bennet, dovete assolutamente collegarvi il prima possibile al seguente link speciale.