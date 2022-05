WindTre non ha alcun genere di timore reverenziale contro Iliad e contro gli altri operatori che nel corso di queste settimane hanno lanciato una serie di operazioni low cost. Il gestore arancione vuole assicurare agli abbonati una serie di tariffe esclusive, a partire dalla ricaricabile WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche nel 2022

Gli abbonati che si trovano ad attivare una promozione con il gestore arancione avranno la possibilità di attivare consumi quasi illimitati e costi da vero e proprio ribasso.

Nel dettaglio, quest’iniziativa per i clienti di WindTre prevede chiamate senza limiti da effettuare verso tutti, SMS infiniti sempre verso tutte le utenze e 100 Giga per la navigazione internet. Previsto altresì un costo pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Gli abbonati che decidono di attivare una promozione con il gestore arancione dovranno rispettare una serie di condizioni. In primo luogo, tutti coloro che sono interessati a questa ricaricabile dovranno aggiungere un costo una tantum per l’attivazione pari a 10 euro. Questa spesa è necessaria anche per la ricezione della SIM.

Al tempo stesso, sempre gli abbonati dovranno impegnarsi per effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è una delle condizioni necessarie per effettuare l’attivazione di questa ricaricabile. Ad oggi la tariffa non è disponibile per chi è già cliente di WindTre.

Tutti i clienti interessati a questa promozione di WindTre possono recarsi presso uno degli store ufficiali del provider in Italia. Ad oggi invece non è disponibile l’attivazione online.