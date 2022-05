Alcuni clienti dell’operatore Vodafone Italia di rete fissa, a partire dalla prima fattura emessa da questo mese di maggio 2022, subiranno delle rimodulazioni.

Stiamo parlando degli utenti con l’offerta a marchio TeleTu, che subiranno un aumento di prezzo. Andiamo a scoprire insieme i dettagli.

Vodafone aumenta i prezzi delle offerte a marchio TeleTu

Con questa modifica unilaterale nata, a detta di Vodafone, “per rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico“, il costo mensile delle offerte coinvolte aumenta nelle specifico di 1,99 euro al mese. In questo modo, come indicato nell’informativa presente nella pagina di supporto TeleTu, l’operatore potrà “continuare a investire sulla rete per offrire sempre la massima qualità dei suoi servizi“.

La modifica unilaterale, partita il 1° Maggio 2022, come già detto viene applicata ai clienti coinvolti a partire dalla prima fattura. Tuttavia, per tutti i clienti che non accettano la variazione di prezzo, Vodafone ha dato il diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore, mantenendo quindi il numero del telefono fisso, senza penali né costi di disattivazione.

Per i clienti che hanno un’offerta che prevede un contributo di attivazione rateizzato, le eventuali rate residue si continueranno a pagare con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento scelto. Oltre a questa rimodulazione tariffaria, sempre per quanto riguarda il marchio TeleTu, Vodafone ha annunciato negli scorsi mesi la cessazione del servizio Spazio web personale.