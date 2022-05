Il volantino Trony è assolutamente da non perdere, gli utenti sono liberi di accedere ad un elenco infinito di sconti speciali pensati per spingere l’acquisto di alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione.

Per spendere poco con Trony, lo ricordiamo, è strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, la medesima campagna promozionale non è stata attivata sul sito ufficiale o comunque da altre parti in Italia. I prodotti, indipendentemente da tutto ciò, sono stati distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand.

Trony: sconti assurdi, e che prezzi bassi

Ancora un paio di settimane a disposizione degli utenti italiani per approfittare di un volantino Trony veramente incredibile e ricco di soddisfazioni; fino al 25 maggio, infatti, tutti sono pronti a godere di uno sconto del 50% sull’acquisto di un paio di prodotti.

L’iter da seguire è tutt’altro che complesso o di difficile comprensione, in quanto basta recarsi in negozio ed aggiungere al carrello una coppia di prodotti tra quelli effettivamente selezionati. A questo punto, nel momento in cui si sarà giunti in cassa, si avrà diritto a ricevere una riduzione immediata del valore pari al 50% del prezzo del meno caro della coppia. E’ importante ricordare che lo sconto discusso è istantaneo, ciò sta a significare che non verrà applicato un rimborso postumo, né verrà emesso un buono sconto, tutto avverrà sul medesimo scontrino.

I dettagli e le combinazioni possibili, sono disponibili qui.