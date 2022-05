Il colosso OnePlus ancora una volta dimostra di voler puntare parecchio sulla fascia media del mercato smartphone anche in Italia, e decide di farlo con i nuovi modelli della serie Nord.

L’azienda cinese sta infatti per lanciare due nuovi smartphone. I nuovi dispositivi in arrivo in casa OnePlus sono OnePlus Nord 2T 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus: stanno arrivando due nuovi smartphone in Italia

Stiamo parlando di due dispositivi che sono OnePlus Nord 2T 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Parliamo di due dispositivi che già conosciamo grazie ai rumor emersi in rete nelle scorse settimane. Per OnePlus Nord 2T 5G abbiamo già parlato un paio di volte, mentre il secondo è stato già ufficializzato in India.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G monta un display da 6,59 pollici in risoluzione FHD+ e con refresh rate a 120 Hz. La fotocamera frontale, posta in un foto, è da 16 MP mentre quella principale è da 64 MP. Il SoC è uno Snapdragon 695 octa-core e la batteria è da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 33 W. Sfortunatamente manca lo slider per il silenzioso tipico di OnePlus, ma è presente il jack audio da 3,5 mm.

Oltre ai due nuovi smartphone arriverà anche il primo prodotto audio della serie Nord, la cuffie true wireless OnePlus Nord Buds. Le cuffie sono già arrivate per il mercato cinese lo scorso mese. Le novità appena elencate verranno svelate ufficialmente per il mercato europeo, e quindi anche per l’Italia, il prossimo 19 maggio alle ore 16.