Motorola ha deciso di portare in veste ufficiale in Italia un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del nuovo Motorola Moto G82, il quale può vantare una scheda tecnica notevole. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Motorola presenta ufficialmente in Italia il nuovo mid-range Motorola Moto G82

Motorola ha da poco svelato ufficialmente per il mercato italiano il nuovo medio di gamma Motorola Moto G82. So tratta di un dispositivo molto interessante ed è il primo appartenente alla serie Moto G a disporre di un bel display con tecnologia SuperAMOLED. Ci troviamo di fronte, in particolare ad un pannello con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Il comparto fotografico comprende poi tre sensori fotografici. Il primo è da 50 MP, poi abbiamo un grandangolo da 8 MP e un sensore Macro Vision da 2 MP, mentre la fotocamera per i selfie è posizionata in un foro centrale ed è da 16 MP. Lo smartphone può inoltre contare sul supporto alle reti di quinta generazione grazie alla presenza del processore Snapdragon 695.

Tra le altre caratteristiche, non mancano poi l’audio stereo con supporto a Dolby Atmos, una batteria da 5.000 mAh con ricarica TurboPower 30W, il Wi-Fi ac, il chip NFC per i pagamenti contacless e il tanto amato jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Motorola Moto G82 è già disponibile all’acquisto in Italia nelle colorazioni Meteorite Gray e White Lily ad un prezzo di 349,90 euro.