Iliad propone da sempre diverse offerte molto interessanti e a basso costo. Tra queste c’era l’offerta solo dati denominata Iliad Dati 300 che aveva un costo di 13,99 euro al mese. Nonostante questo, l’operatore telefonico ha da poco comunicato che non renderà più disponibile questa offerta.

Iliad Dati 300 non sarà più disponibile: rimangono comunque le altre offerte di rete mobile

Come già accennato, il noto operatore telefonico francese ha deciso di non rendere più disponibile all’attivazione la sua offerta solo dati. Si tratta dell’offerta denominata Iliad Dati 300 che comprendeva ogni mese 300 GB di traffico internet mobile con connettività 4G+ fino a 390 Mbps in download e 50 Mbps in upload ad un costo di 13,99 euro al mese.

In ogni caso, rimangono invece ancora disponibili le altre offerte di rete mobile. C’è ad esempio l’offerta Iliad Voce che ha sempre un costo di 4,99 euro al mese. Quest’ultima comprende ogni mese 40 MB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti.

Rimangono poi disponibili all’attivazione le offerte Iliad Giga 40 (con 40 GB di traffico, minuti ed SMS senza limiti a 6,99 euro al mese), Iliad Giga 80 (con 80 GB di traffico, minuti ed SMS senza limiti a 7,99 euro al mese) e Iliad Giga 120. Proprio quest’ultima è una delle offerte di rete mobile più apprezzate dagli utenti. Comprende infatti ben 120 GB di traffico dati anche con connettività 5G, minuti di chiamate verso tutti ed SMS verso tutti illimitati ad un costo molto contenuto di soli 9,99 euro al mese.