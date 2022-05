Il produttore cinese Honor ha annunciato la disponibilità in Italia di due smartphone della serie Magic4, Honor Magic4 Lite 5G e Honor Magic4 Lite 4G, già acquistabili attraverso lo store proprietario del brand.

Si tratta di due dispositivi già ampiamente noti al pubblico, grazie al loro arrivo in altri mercati. Scopriamo insieme le caratteristiche di questi smartphone.

Honor Magic 4 Lite 4G e 5G sono arrivati in Italia

Honor Magic4 Lite 5G monta un enorme display LCD Full View da 6,81 pollici con risoluzione Full HD+ refresh rate a 120 Hz e una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida Honor SuperCharge capace di spingersi fino a 66 W. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 5G con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile. Come suggerisce il nome stesso dello smartphone, Honor Magic4 Lite 5G supporta le reti 5G e risulta abbastanza completo dal punto di vista della connettività. Lato software, troviamo l’interfaccia personalizzata MagicUI 4.2 basata su Android 11.

Honor Magic4 Lite, presenta alcuni punti in comune con il fratello che supporta le reti di quinta generazione ma anche alcuni punti di rottura. Sul davanti è ancora presente un ampio display LCD Full View da 6,81 pollici con risoluzione Full HD+. Posteriormente, sempre all’interno dell’iconica placca circolare, è contenuto il comparto fotografico, leggermente rivisitato: in questo caso, infatti, sono presenti quattro fotocamere in assetto 64+8+2+2 MP. Per quanto concerne le specifiche, i due smartphone differiscono principalmente per il cuore pulsante che, in questo caso, è lo Snapdragon 680 di Qualcomm.

HONOR Magic4 Lite (4G) è già disponibile all’acquisto sullo store Hihonor al prezzo di 299,90 euro, nelle due colorazioni Ocean Blue e Midnight Black e nella sola variante con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. HONOR Magic4 Lite 5G è già disponibile all’acquisto sullo store ufficiale del produttore cinese al prezzo di 349,90 euro, nelle tre colorazioni Titanium Silver, Midnight Black e Ocean Blue e nella sola variante con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione