I migliori smartphone sono disponibili a prezzi fortemente scontati da Esselunga, la nuova campagna promozionale rappresenta indubbiamente una delle soluzioni più interessanti ed agguerrite dell’ultimo periodo, con la quale riuscire ad accedere ad una serie di occasioni da non perdere assolutamente di vista.

Gli acquisti, se interessati, possono essere completati solo ed esclusivamente nei singoli negozi fisici, ricordando infatti che tutti i prodotti sono disponibili con scorte limitate, e che sopratutto potrebbero terminare prima del previsto. Gli utenti che spenderanno complessivamente più di 199 euro, potranno comunque richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il tutto tramite comode rate fisse dal conto corrente.

Esselunga: attenzione alle nuove offerte, sono da capogiro

A partire dal 12 maggio, con scadenza fissata al 25 maggio 2022, Esselunga ha attivato una delle sue incredibili offerte tech, volgendo l’attenzione sul mondo Apple, in particolare sull’iPad 9, in versione solo WiFi con 64GB di memoria interna.

Il prodotto in questione prevede difatti un prezzo finale di soli 329 euro, per godere di un display da 10.2 pollici, processore A13 Bionic, una fotocamera posteriore da 8 megapixel con zoom digitale fino a 5X, una frontale da 12 megapixel, passando poi per l’altoparlante stereo, ed una autonomia fino a 10 ore.

La garanzia è al solito di 2 anni dalla data d’acquisto, ricordiamo non essere brandizzato, in quanto non presentare la rete cellulare, e che sopratutto è un prodotto con 2 microfoni, utilissimi per le chiamate o le conferenze. Le scorte disponibili in negozio sono limitate, se interessati consigliamo di velocizzare la scelta.