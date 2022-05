I nuovi prezzi del volantino Carrefour sono veramente pazzeschi, gli utenti sono ben felici di avere l’opportunità di accedere ad una campagna promozionale con i controfiocchi, e sopratutto con prodotti sempre più scontati.

L’accesso alla soluzione corrente, come sempre accade per Carrefour, è possibile solamente per coloro che decidono di avvicinarsi al mondo dei negozi fisici, ciò sta a significare che attualmente gli stessi prezzi, almeno quelli legati alla tecnologia, non sono accessibili online sul sito ufficiale.

Carrefour: le offerte sono da non credere

I prezzi del volantino Carrefour sono assolutamente ricchi di occasioni, sebbene comunque l’attenzione dell’azienda sia rivolta verso la fascia più bassa della telefonia mobile, nell’idea di fornire il migliore rapporto qualità/prezzo possibile. I modelli in promozione toccano Galaxy A03 a 179 euro, Alcatel 1B a soli 79 euro, TCL 305 a 119 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 349 euro, Alcatel 1 2021 a 64 euro, Realme 8 a 199 euro, Galaxy A32 a 299 euro, TCL 20L a 199 euro, Alcatel 1Se a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 279 euro, Redmi Note 10S a 279 euro, Redmi Note 10 Pro a 329 euro, Oppo A54 a 269 euro, Galaxy A22 a 249 euro, Oppo A94 a 349 euro, Oppo A74 a 299 euro e altri ancora.

Per scoprire e conoscere da vicino i singoli prezzi, vi potete collegare direttamente a questo link. Facciamo comunque notare che alcuni prodotti sono disponibili solamente brandizzati, ciò sta a significare che gli aggiornamenti verranno rilasciati dall’operatore telefonico, non dal produttore, e di conseguenza potrebbero essere leggermente più lenti nella ricezione.