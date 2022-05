I prezzi più bassi di sempre vi attendono in questi giorni da Bennet, con il volantino attuale l’azienda è riuscita a garantire al consumatore finale un risparmio praticamente mai visto prima, con alle spalle tantissima scelta.

L’accesso alla corrente campagna, lo ricordiamo, non risulta essere limitato, ciò sta a significare che tutti possono acquistare, basterà difatti recarsi in uno dei negozi in Italia, senza differenze territoriali o di sorta. In parallelo, la rateizzazione senza interessi è possibile su qualsiasi ordine del valore superiore ai 199 euro.

Bennet: offerte ed occasioni da non perdere, ecco le migliori

Gli sconti del 50% promessi da Bennet possono indubbiamente indurre molti utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, come televisori (ad esempio è disponibile una smart TV Samsung da 43 pollici a 499 euro), ma anche smartphone di ultima generazione.

Fino a circa il 25 maggio 2022, sarà difatti possibile acquistare un eccellente Apple iPhone 12, disponibile sul mercato da poco più di un anno ormai, al prezzo finale di 599 euro. Coloro che invece vorranno puntare direttamente verso un prodotto con sistema operativo Android, potranno fare affidamento su Galaxy A12 a soli 149 euro, ma anche Galaxy A22 a 179 euro, oppure un Galaxy A32 a 199 euro.

Tutti questi prodotti sono distribuiti, come anticipato, alle più normali condizioni di vendita, che prevedono la variante no brand, ed assolutamente la garanzia legale della durata di 24 mesi. I dettagli della campagna, ad ogni modo, sono raggiungibili qui.