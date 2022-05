Alfa Tonale, appena arrivata ufficialmente ed è già un successo

Sembra che la nuova Alfa Romeo Tonale stia riscuotendo un gran successo nonostante sia appena uscita. L’auto è stata ampiamente promossa dalle varie testate giornalistiche motoristiche che si sono occupate della recensione.

In merito al design, l’occhio cade di diritto sui gruppi ottici frontali con tre archi a LED e con dimensioni di poco superiori rispetto a quanto visto nelle immagini rumors. Esatto: niente Matrix LED dunque.

Le prese d’aria laterali poi si presentano direttamente in basso, andando a formare insieme al celebre scudetto, il cosiddetto “Trilobo“.

Passando al lato posteriore, ecco la striscia luminosa che caratterizzerà questo modello collegando i due fari situati sulla esterno. Chiaramente la stessa striscia viene interrotta centralmente dall’iconico logo di Alfa Romeo. Per quanto riguarda i cerchi, la Nuova Tonale potrà permettersi misure da 17,18, 19 e 20 pollici.

Alfa Romeo: gli interni della Nuova Tonale tra tecnologia e novità

Per quanto riguarda invece gli interni, ecco un solo obiettivo: rendere tutti i comandi raggiungibili in maniera semplice. Il quadro strumenti digitale è dominato da uno schermo da 12,3″, mentre il sistema infotainment vede un display touch da 10,25″ al centro della plancia. Nonostante tutto ciò, non sembra esserci però quella marcia in più a cui tutti auspicavano.

Grande spazio al volante, vero marchio di fabbrica di Alfa Romeo, con la sua classica forma compatta e sportiva. Sul posteriore dello stesso, ecco poi le palette del cambio forgiata in alluminio.

In base a quello che sarà poi l’allestimento, sarà possibile scegliere i rivestimenti in pelle e in Alcantare. L’impianto audio è dotato poi di 14 altoparlanti con marchio Harman Kardon.