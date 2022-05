Whatsapp: con questi trucchetti puoi registrare le chiamate in segreto, parola nostra!

A tutti è capitato, almeno una volta nella vita, di voler registrare una chiamata importante ma non saper come fare e di conseguenza dimenticare tutto ciò che c’era di importante da ricordare. Ebbene, se non volete scaricare ulteriori applicazioni “ingombra memoria”, sappiate che è possibile farlo anche su Whatsapp in pochi semplici passaggi.

Whatsapp: come registrare una chiamata?

Saltiamo la parte noiosa e arriviamo direttamente al dunque. È veramente possibile registrare una chiamata tramite WhatsApp? Certo che sì, e lo si può fare sia da Apple che da Android.

Android

Il procedimento su Android è molto semplice in quanto supporta il multitasking. Basterà mettere il vivavoce, accedere al Memo Vocale e dare il via alla registrazione. Qualora non dovessi disporre di registratore è possibile scaricare le app gratuite Google Recorder o Cuba Call Recorder. Quest’ultima supporta la registrazione tramite varie app (Signal, Skype 7, Skype Lite, Viber, WhatsApp, Hangouts, Facebook, IMO, WeChat, KAKAO, LINE, Slack, Telegram 6 e Messenger 6) e dà modo di segnalare i momenti importanti della conversazione scuotendo lo smartphone.

Apple

Su iPhone invece la questione è ben più complessa in quanto non permette di attivare app terze mentre si è in chiamata, quindi niente registratore interno. Volendo però è possibile collegarsi a un Mac tramite un cavo lightning e accendere Quicktime, andare su File e cliccare su Nuova registrazione audio. Dopodiché aprire le opzioni sulla freccetta che punta in basso e selezionare il proprio iPhone per poi premere il pulsante Registra in Quicktime. Dunque, effettua la chiamata WhatsApp utilizzando lo smartphone e premi sull’icona Aggiungi utente, selezionando infine il contatto con cui si è in chiamata. Interrompi la registrazione su Quicktime e salva i file audio direttamente sul tuo Mac.