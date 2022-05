vivo Lega Pallavolo Serie A Femminile: una grande stagione giunge al termine

Alla base delle scelte di vivo, quinto brand al mondo di smartphone, relative soprattutto alle sponsorizzazioni, c’è la forte volontà di apportare, grazie alle proprie innovazioni di prodotto e alla loro affidabilità, un reale valore aggiunto a tutti gli utenti dei propri smartphone indipendentemente dalle finalità di utilizzo.

Ne è un esempio la sponsorizzazione in qualità di Title Sponsor dei Campionati “vivo Serie A1 Femminile” e “vivo Serie A2 Femminile”, una partnership siglata a gennaio 2022 con l’obiettivo di sostenere discipline sportive che si fanno portatrici di valori come il rispetto, l’inclusione e la diversità e celebrano l’impegno, la tenacia e l’equilibriocome elementi fondamentali per raggiungere gli obiettivi del team.

La stagione appena conclusa ha visto proprio il 10 maggio 2022 la Prosecco Doc Imoco Volley Coneglianoaggiudicarsi lo Scudetto a Gara 4, dopo una fase di Play Off davvero avvincente. Nella serata di celebrazione, vivo ha avuto anche l’onore di consegnare il premio MVP a Paola Egonu, premiata come miglior giocatrice della Finale Playoff con il Pallone d’Oro e il nuovo smartphone vivo V23 5G.

Dalla seconda parte della stagione 2021/2022 gli smartphone vivo, in particolare i modelli X60 Pro e V21 5G fino al lancio del recentissimo V23 5G sono stati scelti e utilizzati proprio come “abilitatori tecnologici”, a dimostrazione di quanto lo smartphone possa essere utilizzato in maniera versatile e permetta di realizzare contenuti ingaggianti e parallelamente supportare la direzione della partita.

Ad esempio, V21 5G è stato utilizzato per l’ultima parte del campionato dal secondo arbitro in tutti i campi per prendere nota dell’andamento della gara, chiamare il video check o il time-out richiesto dagli allenatori. Un’abilitazione che è stata possibile anche grazie all’affidabilità degli smartphone vivo, sia dal punto di vista delle performance sia da quello della qualità costruttiva.

vivo X60 Pro, in virtù del comparto fotografico avanzato realizzato in collaborazione con ZEISS e alla grande stabilità data dal Gimbal 2.0, è stato maggiormente utilizzato per la realizzazione di reel in slow motion #shotonvivoX60pro e per la creazione della rubrica settimanale “Top of the week” con i momenti più salienti delle partite della settimana; oltre a supportare la realizzazione dei diversi contenuti fotografici che richiedono qualità e tempestività.

Le caratteristiche uniche di vivo V21 5G e soprattutto di vivo V23 5G – come il Dual Tone Spotlight, un sistema composto da quattro luci Led automatiche o manuali a supporto della front cam per selfie e video luminosi, oppure la funzionalità Dual View che permette di utilizzare contemporaneamente la fotocamera frontale e posteriore – sono state raccontate dalle diverse protagoniste della stagione che stanno ancora utilizzando i prodotti vivo per condividere esperienza di vita in campo e nella quotidianità. Giulia Pisani, Caterina Bosetti e Myriam Sylla sono state le prime a ricevere il V21 5G mentre, in una seconda fase, Veronica Angeloni, Beatrice Negretti e Serena Ortolani sono state coinvolte in occasione del lancio del V23 5G.

“Per noi è fondamentale mettere a disposizione dei partner le nostre innovazioni soprattutto se queste possono essere utilizzate come strumenti in grado di aumentare la visibilità e la condivisione di momenti agonistici. In questi mesi ci siamo impegnati affinché gli spettatori e tutti gli attori coinvolti potessero percepire quali fossero i valori di vivo e la nostra attitudine a fare le cose giuste, nel modo giusto, raggiungendo obiettivi con spirito di squadra. Oltre ai nostri prodotti, utilizzati in ogni campo, abbiamo fortemente voluto il coinvolgimento dei nostri partner e pallavoliste durante i nostri eventi. Ne è un esempio, il lancio di V23 5G dove, la schiacciatrice Caterina Bosetti, ha avuto modo di raccontare la propria esperienza con il nuovo smartphone ricevuto in anteprima.

Siamo pronti per un’estate che vedrà vivo ancora ‘in campo’. A luglio, infatti, saremo al Summer Tour di beach volley nelle principali spiagge italiane, un altro momento di condivisione e di interazione con i nostri clienti e tutti coloro che desidereranno conoscere e provare i nostri prodotti” – ha dichiarato Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Marketing & Retail, in qualità di referente di vivo per l’Italia.