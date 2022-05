Tutti gli utenti stranieri che intendono passare all’operatore telefonico TIM potranno attivare anche online una nuova offerta. Si tratta della promo denominata TIM International Special, che in passato era attivabile soltanto recandosi presso un negozio fisico autorizzato.

TIM International Special, la nuova offerta per utenti stranieri è attivabile anche online

Come già detto, il noto operatore telefonico italiano ha deciso di rendere disponibile all’attivazione anche online un’offerta dedicata ai suoi utenti stranieri. L’offerta in questione si chiama TIM International Special. Per attivarla, gli interessati dovranno recarsi sul sito ufficiale dell’operatore.

Dopo di che, bisognerà recarsi nella sezione delle offerte TIM Wonder e qui sarà presente una piccola sezione dedicata agli utenti stranieri. Qui, in particolare, c’è scritto: “nato all’estero? Passa a TIM e rimani in contatto con il tuo Paese. Scopri le offerte”.

L’offerta TIM International Special comprende ogni mese minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 300 minuti di chiamate internazionali verso paesi come India, Bangladesh, Marocco, Polonia, Perù, Romania, Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro, Pakistan, 888 minuti di chiamate verso la Cina, 60 minuti di chiamate verso Moldavia, Egitto, Nigeria, Ungheria e Filippine, 1000 SMS verso tutti i numeri italiani e 70 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G (di cui 6 GB in roaming) a 7,99 euro al mese.

Vi ricordiamo che questa offerta è riservata a tutti gli utenti stranieri che effettuano la portabilità da specifici operatori. Tra questi, sono inclusi Iliad, PosteMobile, PosteMobile Full, Fastweb Full, Coop Italia, Coop Full, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Europe Energy, Green ICN e NV mobile.