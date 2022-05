Da alcuni giorni, i nuovi clienti TIM stranieri possono attivare la recente offerta TIM International Special direttamente online, provenendo da specifici operatori di telefonia mobile.

Dallo scorso 25 Aprile 2022 è stato rinnovato il portafoglio offerte della gamma TIM International, adesso composto dalle nuove TIM International Special, TIM International e TIM International New. Vi ricordiamo che sono valide soltanto per nuovi clienti con codice fiscale straniero. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim International Special a meno di 8 euro al mese

Per sottoscrivere in particolare la TIM International Special, gli interessati dovevano recarsi presso un punto vendita TIM. Adesso, come alternativa è possibile effettuare l’attivazione anche dal sito ufficiale dell’operatore. Inoltre, nella stessa sezione in cui viene proposta online la Special è possibile attivare anche TIM International, ma soltanto nella versione con 70 Giga e pagamento su credito residuo.

Nel sito ufficiale di TIM, nella pagina da cui è possibile attivare le offerte della gamma TIM Wonder, in alto è adesso presente la dicitura: “Sei nato all’estero? Passa a TIM e rimani in contatto con il tuo Paese. Scopri le offerte”. Cliccando nel link del messaggio si viene reindirizzati ad una pagina dedicata, molto simile a quella delle offerte TIM Wonder. In questo caso dedicata alle offerte per clienti stranieri della gamma TIM International.

TIM International Special, disponibile al costo di 7,99 euro al mese con costo di attivazione gratuito, prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 888 minuti verso la Cina e 60 minuti verso Egitto, Filippine, Moldavia, Nigeria e Ucraina. E ancora, 300 minuti internazionali verso: India, Bangladesh, Marocco (solo fisso), Polonia, Perù, Romania, Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro, Pakistan, 1000 SMS verso tutti in Italia e 70 Giga di traffico dati in 4G. Di questi 6 Giga sono validi in Roaming UE.