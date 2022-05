Un volantino MediaWorld davvero molto interessante attende gli utenti in questi giorni di metà Maggio, i prezzi sono letteralmente in caduta libera, con occasioni interessanti e sopratutto offerte che coinvolgono un numero sempre maggiore di prodotti.

I modelli in promozione sono tantissimi e tra i più disparati, gli acquisti, come al solito del resto, possono tranquillamente essere completati anche online sul sito ufficiale, con spedizione a pagamento presso il domicilio. Le limitazioni sono praticamente inesistenti, di conseguenza potrete recarvi ovunque vogliate in Italia.

MediaWorld: offerte e prezzi sempre più interessanti

MediaWorld spinge gli utenti a raggiungere un livello di risparmio quasi impareggiabile, in quanto comunque sono disponibili tantissimi smartphone a prezzi generalmente interessanti. Tra questi, ad esempio, troviamo i più recenti top di gamma; nello specifico parliamo di Galaxy S22 Ultra a 1149 euro, ma anche di Apple iPhone 13, il cui prezzo non va oltre i 789 euro, oppure il più bilanciato ed economico Galaxy S22, disponibile appunto a 779 euro.

Tutte le restanti offerte puntano direttamente su prodotti decisamente più economici, la cui spesa generale non supera i 300 euro, e coinvolgono Galaxy A22, Galaxy A13, Galaxy A52s, Xiaomi 11 Lite o anche Xiaomi Redmi Note 10. Indipendentemente dal prodotto che sceglierete, ricordiamo che sono tutti commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi ed anche no brand. I dettagli del volantino, con tutte le ottime offerte, sono disponibili online sul sito ufficiale.