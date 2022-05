Mediaset chiude un programma storico: è addio dopo 17 anni

Gli stravolgimenti in casa Mediaset sembravano ormai programmati da diverso tempo e alcune notizie erano nell’aria da mesi a questa parte. Ora sembrerebbe essere tutto effettivo dal momento che anche gli organi di competenza hanno comunicato la loro decisione.

In casa Mediaset sembra ormai tutto pronto per attuare un cambiamento epocale che vedrà venire meno il consueto appuntamento che durante il mese di luglio teneva incollati milioni di italiani alla televisione con Temptation Island. Lo show non andrà infatti più in onda secondo le clamorose indiscrezioni, chiudendo i battenti dopo anni di successo. La notizia ovviamente sta scatenando reazioni contrastanti tra i seguaci più appassionati della trasmissione ma anche tra coloro che proprio non riuscivano a guardarla credendo che si trattasse di vero trash a loro detta.

Temptation Island al capolinea: Mediaset chiude la trasmissione con Filippo Bisciglia

Secondo quanto riportato soprattutto dal settimanale Chi, le grandi novità ci saranno a partire dalla prossima stagione televisiva. Una di queste comprenderà l’addio a Temptation Island, programma che dunque non tornerà in onda. Il format chiude dopo un lungo percorso durato diversi anni, dal momento che la prima versione che prendeva il nome di Vero Amore era venuta alla luce nel 2005.

Mediaset poi proseguì rinominando lo show pian piano, adottando lo stesso format. Qualcuno sostiene che la famosa trasmissione estiva non andrà più in onda visto che sarà sostituita ufficialmente dallo show già visto il mese scorso che prendeva il nome di Ultima Fermata. Cosa diranno adesso i fan più accaniti dopo aver perso il loro show estivo?