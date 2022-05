Iliad non è attiva più nel solo campo della telefonia mobile. Il gestore di telefonia francese, da qualche mese a questa parte, ha compiuto anche il grande passo nel mondo della telefonia fissa. Gli utenti del gestore francese, per tale ragione, potranno ora sottoscrivere una tariffa anche per le reti di Fibra ottica.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Come per le ricaricabili, anche per la Fibra ottica, Iliad propone ai suoi clienti la massima convenienza, una convenienza legata sia costi che si confermano i più bassi di sempre sia ai consumi.

La migliore offerta del provider francese sul fronte della Fibra ottica è la Iliad Box. Gli abbonati si troveranno a pagare 15,99 euro ogni trenta giorni per questa promozione. I clienti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, senza scatto alla risposta, con internet senza limiti con le velocità della Fibra ottica. La velocità di connessione sarà di 4 Gbps.

Gli utenti che vogliono attivare quest’offerta al prezzo di 15,99 euro dovranno però rispettare una condizione precisa. Gli abbonati, infatti, dovranno attivare in maniera contestuale a questa promozione anche una tariffa inerente al campo della telefonia fissa. In caso di mancata ricaricabile per la telefonia mobile, il costo per il pagamento della Fibra ottica sarà di 23,99 euro al mese.

Non cambiano invece le condizioni per l’attivazione della tariffa. Previsto, infatti, un costo extra da pagare per un valore una tantum pari a 39,99 euro. La spesa per l’attivazione della rete è indipendente dal costo mensile dell’offerta in abbonamento Iliad Box.