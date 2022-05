HONOR Magic4 Lite 4G è disponibile sul sito ufficiale in Italia

HONOR ha annunciato oggi l’arrivo di HONOR Magic4 Lite 4G su Hihonor. Sostenuto dalle principali innovazioni tecniche di HONOR, HONOR Magic4 Lite 4G vanta la tecnologia HONOR SuperCharge da 66W, cornici sottili e strette leader nel settore, ed è uno dei primi smartphone ad essere alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon® 680.

HONOR Magic4 Lite 4G ora disponibile all’acquisto su Hihonor al prezzo di €299,90 a questo link.

“Portando software e hardware eccezionali agli utenti globali di smartphone, HONOR Magic4 Lite offre un’esperienza best-in-class per la generazione di oggi affamata di intrattenimento”, dichiara George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. “Sostenuto dalle nostre soluzioni tecnologiche innovative, tra cui un coinvolgente HONOR FullView Display e 66W HONOR SuperCharge, HONOR Magic4 Lite porta una straordinaria esperienza smartphone agli utenti di tutto il mondo”.

Batteria a lunga durata e 66W HONOR SuperCharge per una produttività che dura tutto il giorno

Forte di una batteria di lunga durata 4800mAh, HONOR Magic4 Lite offre fino a 13,7 ore di navigazione dei social media, 16,3 ore di utilizzo di app video o 25,6 ore di chiamate, il tutto con una singola carica, perfetto per coloro che richiedono prestazioni avanzate della batteria per alimentare la loro giornata.

Portando la potente tecnologia di HONOR a tutti gli utenti globali di smartphone, HONOR Magic4 Lite supporta l’innovativa tecnologia HONOR SuperCharge 66W Wired, che può caricare il dispositivo del 48% da piatto in soli 15 minuti e dell’80% in soli 30 minuti, assicurando che gli utenti possano alimentare rapidamente il loro dispositivo e godere di un intrattenimento senza fine mentre sono in movimento.

Design compatto con cornici super strette leader nel settore

HONOR Magic4 Lite è stato progettato con una struttura compatta, arrivando a soli 8.05mm di spessore e pesando solo 189g, fornendo agli utenti un dispositivo sottile e leggero, estremamente facile da maneggiare e facilmente inseribile in tasche o piccole borse.

Sostenuto dalle principali soluzioni tecniche innovative di HONOR, HONOR Magic4 Lite è stato progettato con cornici super-sottili di 1.05mm sia a sinistra che a destra, che sono il 40% più strette della maggior parte degli smartphone della stessa categoria, offrendo un eccezionale rapporto screen-to-body del 94% e un’esperienza di intrattenimento coinvolgente.

Display HONOR FullView da 6,81 pollici

Vantando un 6.81 pollici HONOR FullView Display, supportando una piena alta definizione di 2388*1080 pixel e 16.7 milioni di colori, HONOR Magic4 Lite fornisce un’esperienza visiva true-to-life, diventando il compagno ideale per guardare film, sfogliare foto o giocare con gli amici.

Offrendo prestazioni migliorate e un’esperienza di gioco e di scorrimento del web più fluida, HONOR Magic4 Lite supporta una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90Hz, permettendo agli utenti di immergersi nei loro film o mondi di gioco preferiti.

Prestazioni eccezionali con la piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon® 680

HONOR Magic4 Lite è uno dei primi smartphone del settore ad essere alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon® 680, sostenuta da un processore avanzato octa-core a 6nm, portando un’esperienza di gioco eccezionale e coinvolgente agli utenti di smartphone.

Dotato di HONOR RAM Turbo (8GB+2GB), una tecnologia HONOR che sposta una parte della memoria flash nella RAM, il che significa che 8GB di RAM possono essere aumentati a 10GB di RAM. Questa tecnologia espande la memoria RAM comprimendo le app in background e impedisce che i processi in background vengano uccisi quando gli utenti passano da un’app all’altra, assicurando che gli utenti possano fare una videochiamata e scrivere un messaggio e che le app siano ancora in esecuzione in background.

Eccezionali capacità fotografiche e video

Prendendo spunto dalla serie HONOR Magic, HONOR Magic4 Lite presenta un unico design simmetrico della fotocamera, che evoca un senso di equilibrio e armonia. HONOR Magic4 Lite vanta una robusta fotocamera quadrupla da 64MP, che contiene una fotocamera grandangolare da 8MP, una fotocamera bokeh da 2M e una fotocamera macro da 2M, features che permettono agli utenti di catturare immagini straordinarie.

HONOR Magic4 Lite supporta le riprese video 1080P, con una risoluzione di 1920*1080 pixel. HONOR Magic4 Lite è anche dotato di Dual View Recording, che permette agli utenti di riprendere simultaneamente due prospettive diverse utilizzando sia la fotocamera anteriore che la fotocamera principale posteriore. La modalità Micro Movie offre una soluzione di editing semplice, consentendo agli utenti di unire ed editare automaticamente i loro filmati insieme senza il fastidio di applicazioni terze in background.

HONOR Magic4 Lite 4G ora disponibile all’acquisto su Hihonor al prezzo di €299,90 a questo link.