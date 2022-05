I migliori sconti del momento sono stati attivati da expert, gli utenti sono ben felici di avere l’occasione di accedere ad un buonissimo quantitativo di riduzioni di prezzo, con offerte da non credere e l’occasione di spendere sempre meno, godendo ugualmente di qualità superiori alle aspettative.

Coloro che vorranno risparmiare al massimo da Esselunga, tuttavia, saranno direttamente costretti a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio, data l’impossibilità di accedere agli sconti tramite il sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, ricordiamo che tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale copre tutti i difetti di fabbrica, ed anche nella variante no brand, ovvero gli aggiornamenti vengono tempestivamente rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Expert, le offerte sono tra le migliori

Un’occasione incredibile attende gli utenti nei vari punti vendita Expert, in questi giorni è possibile ricevere un regalo da 149 euro, semplicemente acquistando un notebook tra quelli selezionati; l’omaggio in oggetto è una bellissima sedia da gaming di casa Nacon.

Non mancano chiaramente ottime offerte legate al mondo Android o degli smartphone in generale, sono infatti acquistabili Xiaomi Redmi Note 11 al prezzo finale di 329 euro, come anche Honor X7, Galaxy A22 o Realme C11, senza però dimenticarsi del recentissimo Galaxy S21 FE, disponibile appunto a soli 499 euro.

Le occasioni del volantino non terminano assolutamente qui, ecco arrivare infatti iPhone 13 a 899 euro, ma anche iPhone 11 a 519 euro, oppure un buonissimo iPhone 13 Pro Max, disponibile all’acquisto a 1399 euro. Il volantino può essere sfogliato a queste pagine.