Un volantino dalle mille sorprese vi attende in questi giorni direttamente da Esselunga, con la corrente soluzione sarà infatti possibile pensare di acquistare alcuni dei migliori prodotti in circolazione, spendendo a tutti gli effetti cifre estremamente ridotte.

La campagna promozionale che potete visualizzare nel nostro articolo, risulta essere disponibile ovunque in Italia, senza differenze regionali o territoriali, ricordando comunque che i prodotti sono acquistabili solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale. Coloro che vorranno risparmiare, senza però dover pagare tutto subito, possono comunque acquistare la merce anche pagandola a Tasso Zero, ovvero versando il tutto a rate tramite il conto corrente bancario.

Esselunga: offerte e prezzi per tutti

Il nuovo volantino di Esselunga è veramente incredibile, finalmente l’azienda ha deciso di soddisfare anche tutti gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto Apple, sebbene senza toccare direttamente il mondo degli smartphone di ultima generazione.

Il modello coinvolto è l’ultimo Apple iPad 9, disponibile nella variante 64GB solo WiFi, con ampio display multitouch da 10.2 pollici di diagonale.

Il prezzo finale di vendita corrisponde a soli 329 euro, per godere di prestazioni da top di gamma, data la presenza del processore A13 Bionic, di una fotocamera posteriore da 8 megapixel e di una anteriore da 12 megapixel, ma sopratutto di una autonomia invidiabile, in grado di raggiungere anche le 10 ore di utilizzo continuativo.

Il prodotto, come anticipato, può essere acquistato solamente in negozio, non online sul sito ufficiale.