La spesa da Comet è davvero ridotta ai minimi termini per tutti gli utenti, i prezzi sono bassi ed assolutamente convenienti, con la possibilità di godere di un risparmio che difficilmente abbiamo visto altrove.

Il volantino che troverete raccontato nell’articolo, non presenta limitazioni di alcun tipo, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili senza vincoli sia in negozio che online sul sito ufficiale. In aggiunta a ciò, ricordiamo che la spedizione sfruttando l’e-commerce è da ritenersi completamente gratuita, ma solo per gli ordini che hanno un valore superiore ai 49 euro.

Comet: offerte e sconti di Maggio, ecco l’elenco

Le offerte dei TecnoSconti di Comet sono assolutamente da non perdere di vista, infatti è possibile acquistare un recentissimo Galaxy S21 FE a soli 449 euro, per poi spaziare tra una infinità di prodotti scontati, come Apple iPhone 11 a 599 euro, ma anche Motorola Edge 30 Lite a 399 euro, Realme 9i a 219 euro, Realme C25Y a 129 euro, Vivo Y33s a 199 euro, Wiko Power U20 a 119 euro, TCL 20L a 139 euro, Galaxy A22 a 189 euro, Oppo A15 a soli 129 euro, Xiaomi Redmi Note 11S a 289 euro, Redmi 9At a 99 euro, Redmi Note 10 5G a 199 euro, per finire con l’ottimo (e recente) Oppo Find X5 Lite, il cui prezzo non va oltre i 469 euro.

Questo è solamente un piccolo estratto di ciò che effettivamente vi aspetta da Comet nel periodo corrente, i dettagli del volantino, nonché l’occasione per scoprire le varie offerte, sono disponibili qui.