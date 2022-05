I prezzi più bassi del volantino Trony sono stati lanciati proprio in questo periodo, gli utenti possono approfittare di ottime occasioni con le quali confrontarsi, riuscendo difatti a spendere sempre meno su ogni singolo acquisto, senza però rinunciare alla qualità generale del prodotto stesso.

Il risparmio raggiunge a tutti gli effetti i massimi livelli da Trony, con disponibilità garantite sull’intero territorio nazionale, senza distinzioni o vincoli particolari. Gli acquisti prevedono la solita garanzia di 24 mesi, affiancata dalla variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile; ricordiamo, inoltre, che non sarà possibile acquistare tramite il sito ufficiale, sarà sempre obbligatorio recarsi personalmente in un negozio.

Trony, che offerte super: ecco i migliori sconti dell’anno

Trony ha recentemente svelato una nuova campagna promozionale dall’aspetto incredibile, al suo interno infatti l’azienda ha concentrato una buonissima dose di sconti speciali, che permettono addirittura di ricevere una riduzione immediata del 50%.

Per ottenere questo risultato, ricordiamo essere necessario aggiungere al carrello una coppia di prodotti, con prezzi differenti di almeno 5 euro. Recandosi in cassa, si riceverà uno sconto fisso istantaneo (quindi applicato sullo stesso scontrino), del valore finale pari al 50% del prezzo del meno caro della coppia.

La validità della campagna è garantita fino al 25 maggio 2022, salvo esaurimento anticipato delle scorte. In parallelo, ricordiamo che gli acquisti possono essere completati solamente in negozio, non online sul sito ufficiale. Tutte le informazioni del caso sono ad ogni modo reperibili direttamente a questo link.