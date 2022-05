Il colosso Google da qualche anno è presente ormai in modo stabile nel mercato degli smartphone con i suoi smartphone Pixel. Quest’ultimi arrivano la maggior parte delle volte in veste di gamma media.

Uno dei prossimi dispositivi che verranno presentati è il Pixel 6a, del quale è trapelata la scheda tecnica nelle ultime ore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 6A: ecco la scheda tecnica del dispositivo

Google Pixel 6A monterà uno schermo da 6,2″ full HD+ 90Hz OLED, processore Tensor GS101, uguale ai modelli Pixel 6 e Pixel 6 Pro, con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. La batteria sarà caratterizzata da 4.500 mAh con ricarica rapida a 25W. La fotocamera posteriore monterà due sensori rispettivamente da 12.2 megapixel il principale e 12 megapixel il grandangolare.

La fotocamera anteriore invece sarà caratterizzata da un sensore da 8 megapixel. Il dispositivo girerà con il sistema operativo Android 12. Rispetto ai rumor emersi in precedenza, soltanto il dato relativo alla capacità della batteria sembra differire. Da notare che su Pixel 6a potrebbe arrivare una velocità di ricarica più alta rispetto a quella che troviamo su Pixel 6.

Il lancio ufficiale di Pixel 6a dovrebbe avvenire in poche ore, ovvero all’avvio del Google I/O 2022 che partirà l’11 maggio. Non aspettatevi però che arrivi da subito sul mercato, per quello ci sarà da attendere. Non vediamo l’ora.