Da settimane Iliad sta mettendo in campo iniziative a tutto tondo per gli abbonati. Il gestore francese garantisce ai suoi clienti una serie di offerte, sia per quanto concerne la telefonia fissa sia per quanto concerne la telefonia mobile.

La migliore occasione per gli utenti che decidono di affidarsi al gestore francese è senza dubbio la Giga 120. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile si troveranno a pagare un costo mensile dal valore di 9,99 euro. Il pacchetto dei consumi prevede invece chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet, anche con il 5G incluso.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

La convenienza di Giga 120 per costi e soglie di consumo è molto ampia. Tuttavia, gli abbonati che decidono di sottoscrivere una tariffa con il gestore francese dovranno anche effettuare una serie di rinuncia, tra cui la rinuncia ad un’app ufficiale.

Al netto di una permanenza oramai radicata sul territorio italiano, Iliad continua a ritenere non necessario l’investimento su un’app per la gestione del profilo. Gli utenti che intendono modificare alcune caratteristiche del loro piano telefonico, pertanto, devono sempre riferirsi al sito ufficiale dello stesso provider.

L’assenza dell’app ufficiale di Iliad, nonostante sia oramai certificata da mesi per tutti i clienti del gestore francese, porta a conseguenze certamente non pratiche per gli abbonati che hanno uno smartphone Android. Nel recente passato, infatti, proprio sul Google Play Store di Android siano state eliminate le app parallele per la gestione del profilo tariffario.