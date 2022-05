L’operatore Iliad Italia ha recentemente chiuso la commercializzazione della propria offerta denominata Dati 300 che era principalmente dedicata a coloro a cui interessava il traffico dati.

Questa offerta poteva essere utilizzata tramite tablet o inserendo la SIM direttamente all’interno di un modem 4G. Scopriamo le offerte rimaste attivabili.

Iliad chiude la Dati 300

L’offerta Dati 300 rimane attiva per chi è riuscito ad attivarla, ovvero per i nuovi clienti iliad che hanno effettuato l’ordine entro il 10 maggio 2022 come previsto. Con questo aggiornamento, il portafoglio di offerte tariffarie dell’operatore è ora composto di nuovo da 4 offerte, che sono Iliad Giga 120 a 9,99 euro al mese, Giga 80 a 7,99 euro al mese, Giga 40 a 6,99 euro al mese e Iliad Voce a 4,99 euro al mese.

Tra le offerte che rimangono attivabili troviamo la Voce con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso tutti. Sono previsti anche 40 MB al mese di traffico dati fino in 4G e 4G+ a 4.99 euro al mese. Rimangono anche la Giga 40, Giga 80, e Giga 120.

Queste offerte comprendono tutte quante minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Sostanzialmente a cambiare sono i Giga compresi. Nel primo caso ne abbiamo 40, nel secondo 80 e nell’ultimo 120.

Le offerte appena descritte hanno un costo di 6.99 euro al mese la Giga 40, 7.99 euro al mese la Giga 80 ed infine di 9.99 euro al mese la Giga 120. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.