Uno dei maggiori pericoli che goni giorno minaccia gli utenti dotati di smartphone è costituito senza alcun dubbio dai malwares, i piccoli software dannosi sono onnipresenti nel web e cercano in tutti i modi di infettare il maggior numero di utenti possibile, in modo da riuscire a rubare loro dati sensibili di vario tipo come passwords di accesso o codici di sicurezza segreti.

Generalmente per diffondersi questi piccoli software malevoli sfruttano delle banalissime applicazioni camuffate per l’appunto come legittime, le quali però non appena avviate, assumono il controllo del device, iniziando a instaurare connessioni remote con il loro creatore per inviargli la refurtiva che, verrà analizzata comodamente in un secondo momento.

Il consiglio migliore che possiamo darvi è quello di scaricare eseguibili solo ed unicamente dal Play Store, in modo da abbattere il rischio grazie ai controlli condotti da Google.

App che non dovete assolutamente installare