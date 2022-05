Un volantino veramente folle è stato svelato in questi giorni da Euronics, con gli utenti prontissimi a risparmiare al massimo delle proprie possibilità, accedendo ai migliori prodotti in circolazione.

La soluzione che trovate raccontata nel dettaglio nel nostro articolo, è da considerarsi valida in esclusiva presso i negozi fisici, ciò sta a significare che gli stessi acquisti non potranno essere completati, nemmeno sul sito ufficiale dell’azienda. Le differenze sono comunque minime tra i vari soci, segnale di una forte uniformità delle riduzioni di prezzo sul territorio.

I codici sconto Amazon sono per tutti gratis in esclusiva sul nostro canale Telegram, correte ad iscrivervi il prima possibile per risparmiare.

Euronics: tantissimi sconti per tutti e prezzi mai visti prima

I prezzi da Euronics raggiungono livelli praticamente mai visti prima d’ora, garantendo a tutti gli effetti un risparmio che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere nell’ultimo periodo, sebbene il focus sia legato direttamente sul mondo dei notebook.

Focalizzando proprio l’attenzione sulla suddetta categoria merceologica, risulta possibile acquistare un Lenovo Ideapad Flex 5 al prezzo finale di 699 euro, passando anche per soluzioni più complesse, come All-In-One ideacentre Aio 3 da 649 euro, oppure alcuni dei tablet più amati del momento. Tra questi annoveriamo chiaramente Galaxy Tab A8, disponibile a 179 euro, per finire con Lenovo Tab P12 Pro a 899 euro, oppure Lenovo Tab M10 Plus dal prezzo finale di 179 euro. Gli sconti sono disponibili, come anticipato, in esclusiva assoluta nei singoli punti vendita, ricordiamo infatti che non sarà possibile acquistare ai medesimi prezzi sul sito ufficiale dell’azienda.