EA-Sports-dice-addio-a-FIFA-in-arrivo-EA-Sports-FC

Nel corso delle ultime ore EA Sports ha confermato quanto era emerso da alcune indiscrezioni. In futuro, l’azienda dirà addio a FIFA e porterà in veste ufficiale il suo videogioco calcistico che prenderà il nome di EA Sports FC. Tutto questo, però, avverrà in maniera graduale, presumibilmente dal 2024. Sembra infatti per il momento confermato l’arrivo di FIFA 23.

EA Sports abbandona FIFA: in futuro arriverà ufficialmente EA Sports FC

Quindi è ufficiale: EA Sports ha deciso di abbandonare definitivamente FIFA e di portare un gioco tutto suo. Alla base di questa decisione, sembra che ci siano state motivazioni economiche. A breve sarebbe scaduto l’accordo di licenza con FIFA e proprio quest’ultima sembra che avesse richiesto molti più soldi rispetto a prima. Si parla infatti di addirittura 300 milioni di dollari l’anno.

Come già detto, EA Sports proporrà il suo videogioco calcistico che si chiamerà EA Sports FC. L’azienda ha intenzione di proporre agli utenti un grande videogame. Alcuni dei team calcistici più famosi hanno già dichiarato di supportare l’azienda in questo nuovo progetto, come il Real Madrid C.F, il Liverpool FC e il Manchester City.

FIFA, comunque, non si da per vinta ed ha prontamente dichiarato che rimarrà nel settore dei videogame. In particolare, sembra che arriveranno a breve due videogiochi con la sua licenza, di cui uno riguardante il mondiale di calcio maschile a Qatar e uno sul prossimo mondiale di calcio femminile.

Oltre a questo, l’azienda sta già cercando nuovi alleati e partner. Gianni Infantino, ovvero il presidente, ha così dichiarato: “Posso assicurarvi che l’unico gioco, vero e autentico, che si chiamerà FIFA sarà il migliore disponibile per i giocatori e gli amanti del calcio. Il nome FIFA è l’unico titolo globale e originale. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26, e così via — la costante è il marchio che rimarrà sempre il migliore”.