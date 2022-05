CoopVoce offre le Evo con 100GB al mese partendo da 4 euro: c'è anche un regalo

Bisognerebbe ogni giorno controllare il panorama delle offerte mobili per scegliere un gestore che sia congeniale al proprio utilizzo. Gli utenti pian piano stanno entrando in questa forma mentis, la quale è infatti alla base del risparmio dal punto di vista della telefonia mobile.

I gestori virtuali stanno prendendo possesso del mondo della telefonia, la quale ormai non solo argomento dei gestori più forti. I vari provider che prima non avevano fortuna, oggi riescono a mettere in gioco le loro carte migliori proprio come sta facendo CoopVoce. La nota azienda infatti con pochi euro permette di avere offerte strepitose, contrariamente al suo passato non proprio prolifico. Ora come ora infatti sono disponibili tre offerte che da mesi vanno avanti con prezzi bassissimi, offrendo svariati vantaggi. Si tratta delle promo della linea Evolution, le quali sono ancora disponibili sul sito ufficiale.

CoopVoce continua. prendere disponibili le promo della linea Evolution, si parte da soli 4,50 euro al mese

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS