Il ciclismo è un tema che non trova molto spazio nel mondo videoludico, tuttavia, con il debutto di Bike Mechanic Simulator 2023 le cose potrebbero cambiare. Il nuovo titolo simulativo permetterà agli appassionati delle due ruote di montare e smontare il proprio mezzo preferito.

All’interno di Bike Mechanic Simulator 2023 sarà possibile gestire la propria officina dedicata esclusivamente alle biciclette. Il gioco arriverà nei primi mesi del prossimo anno su PC e in seguito farà il proprio debutto su console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Il gameplay, come è facile intuire, sarà incentrato tutto sulla riparazione delle biciclette danneggiate. Bisognerà smontare con cura tutti i pezzi, trovare quello danneggiato, ripararlo o sostituirlo e procedere al riassemblaggio. Per essere sicuri di aver svolto un lavoro perfetto, sarà fondamentale avere gli strumenti giusti ed effettuare i test finali.

Bike Mechanic Simulator 2023 permette di gestire il proprio laboratorio dedicato alla riparazione e alla modifica delle biciclette

Lo sviluppo del titolo è curato da Punch Punk S.A., noti anche per Apocalipsis: Harry at the End of the World e This is the Zodiac Speaking. La pubblicazione invece è affidata a Manager Games S.A., facente parte del gruppo Ultimate Games S.A.

Gli sviluppatori promettono un gameplay immersivo, anche grazie all’ampia varietà di mezzi da riparare e strumenti da utilizzare. All’interno di Bike Mechanic Simulator 2023 troveremo bici di tutti i tipi, dalle city bike alle mountain bike, passando anche per quelle ad alte performance.

I giocatori potranno modificare il mezzo nei minimi dettagli, scegliendo tra ruote di varie dimensioni, ammortizzatori, manubri oltre che modificando i materiali per migliorare la risposta. Sono previste due modalità di gioco principali, la storia e il sandbox per divertirsi senza pensieri.