L’operatore WindTre ha recentemente deciso di prorogare anche per il mese di maggio 2022 la propria offerta denominata Go Digital, insieme ad altre della gamma.

Per sottoscrivere queste offerte di tipo operator attack, proposte già da tempo tramite campagne pubblicitarie sul web, i nuovi clienti che rientrano in target devono accedere alla pagina dedicata online. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre proroga le offerte GO Digital

Partiamo subito dalla GO 50 Special Digital che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Continuiamo con la GO 100 Special Easy Pay che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico dati, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento automatico Easy Pay.

Infine troviamo la GO 100 Max Digital che include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico dati, il tutto al prezzo di 11,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Per le due offerte su credito residuo, ovvero GO 50 Special Digital e GO 100 Max Digital, i nuovi clienti devono sostenere un costo di attivazione pari a 6,99 euro una tantum.

Per quanto riguarda invece GO 100 Special Easy Pay, l’intero costo di attivazione è pari a 49,99 euro, ma al momento della sottoscrizione si può scegliere di pagare una quota iniziale di 6,99 euro con rateizzazione della parte restante in 24 rate mensili di 1,80 euro. A prescindere dall’offerta scelta, per questo target di clienti è previsto un costo della SIM pari a 10 euro, salvo eventuali promozioni. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.