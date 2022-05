Con il nuovo aggiornamento di maggio, gli allegati giganti potranno essere trasferiti su WhatsApp, la chat più usata al mondo, senza temere che l’app vada in crash o ne proibisca l’invio.

Il nuovo limite massimo di peso per i file allegati si attesterà sui 2 GB, nell’evidente tentativo di WhatsApp di rincorrere il proprio competitor Telegram che continua a fare incetta di nuovi iscritti e annuncia aggiornamenti strepitosi ogni mese.

Insieme alle reaction ai messaggi e ai gruppi da 512 utenti, ora WhatsApp consentirà quindi anche l’invio tra i partecipanti ai gruppi o fra chat individuali di file pesanti.

Di questa novità non saranno sicuramente entusiasti i grandi servizi di invio file tramite cloud, come Dropbox o WeTransfer, che risentiranno moltissimo di questa implementazione a scapito dell’utilizzo dei propri servizi. Soprattutto se si considera che non vi sono limiti di spazio che l’utente può impiegare con questi invii, tranne quelli imposti dalla capienza del proprio smartphone.

WhatsApp permetterà di inviare file di grosse dimensioni: ecco come procedere

L’invio di questi file è estremamente semplice e intuitivo, come lo è stato finora per tutti gli altri allegati. La procedura è infatti la stessa: basterà cliccare sulla graffetta e scegliere il file dalla sua destinazione – telefono o altri cloud. Una volta selezionato, si dovrà banalmente premere invio e l’allegato sarà spedito al destinatario.

Se lo smartphone in uso non fosse ancora aggiornato alla nuova versione, comparirà un messaggio d’errore per indicare di scegliere un file di minori dimensioni, altrimenti il trasferimento procederà senza problemi.

La novità si applica anche a invii tramite WhatsApp Web, il client web dell’app, e WhatsApp Desktop, per cui sarà possibile scegliere i file direttamente dal proprio pc.