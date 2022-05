Un elenco incredibile di prodotti quasi gratis attende gli utenti da Unieuro, la promozione è attiva praticamente ovunque in Italia, con possibilità di accesso in ogni singolo negozio, o direttamente sul sito ufficiale.

Avete capito bene, se vorrete acquistare i prodotti, dovete sapere che potrete decidere di recarvi personalmente in un punto vendita, oppure di affidarvi al sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede comunque la spedizione gratuita presso il domicilio, superando il limite minimo di spesa di 49 euro.

Unieuro: le offerte ed i prezzi più pazzi

Approfittate subito degli ottimi sconti di Unieuro, tutti sono liberi di accedere a prodotti di qualità, con prezzi comunque ragionevoli. La fascia alta è perfettamente rappresentata da soluzioni del calibro di Galaxy S22, il cui prezzo si aggira attorno ai 929 euro, ma anche un eccellente Galaxy S21+, un po’ più datato, in vendita a 699 euro.

Nell’eventualità in cui si fosse alla ricerca di un prodotto legato alla fascia media, la scelta potrà effettivamente ricadere su Xiaomi 11T, Redmi Note 10, Redmi Note 11, Oppo A16 o Honor X8, tutti in vendita a cifre che non vanno oltre i 259 euro. I prodotti, come al solito del resto, sono commercializzati con la garanzia della durata di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand, la quale permette di ricevere in maniera molto più tempestiva tutti gli aggiornamenti di sistema. Per ogni altra informazione, collegatevi subito al sito ufficiale.