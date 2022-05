Trony mette alle strette Unieuro, come tante altre realtà della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, ed al cui interno possiamo trovare ottime offerte da non perdere di vista.

Gli acquisti, come accade nella maggior parte dei casi quando parliamo di Trony, possono essere effettuati in ogni negozio sul territorio nazionale, senza differenze territoriali particolari. In parallelo, ricordiamo comunque essere possibile affidarsi alla rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, con pagamento automatico tramite conto corrente bancario, ma solo superando i 199 euro di spesa effettivi.

Trony: questi sono gli sconti da non perdere

Fino al 25 maggio, da Trony il meno caro lo paghi sempre la metà, la promozione è valida, come anticipato, in esclusiva nei singoli punti vendita, ma viene essenzialmente estesa a tutte le categorie merceologiche disponibili. Coloro che vorranno acquistare, infatti, non dovranno fare altro che aggiungere al carrello due prodotti tra quelli indicati nel catalogo, e poi recarsi in cassa.

Gli addetti del punto, provvederanno a loro volta a scontare del 50% il prezzo del meno caro, senza limitazioni o vincoli particolari. E’ bene sapere che la riduzione sarà immediata, ciò sta a significare che lo sconto sarà applicato all’istante nello stesso momento dell’acquisto, senza rimborsi o buoni sconto postumi.

La campagna, come anticipato, è da considerarsi attiva solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, non online, fino al 25 maggio 2022. I dettagli sono raccolti nelle pagine che trovate qui.