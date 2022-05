L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente deciso di prorogare la propria iniziativa denominata Porta un Amico in Kena fino al prossimo 30 settembre 2022.

In seguito alla proroga precedente, l’iniziativa era stata resa disponibile fino al 30 Aprile 2022. Successivamente a questa data, i clienti potevano ancora usufruire del Porta un Amico anche se non era stata cambiata la scadenza sul sito ufficiale.

Kena Mobile proroga Porta un Amico

Con questa iniziativa Porta un Amico, i clienti dell’operatore possono invitare amici e conoscenti a passare a Kena, condividendo loro un apposito codice invito. Dopo aver ricevuto il codice, il cliente invitato potrà attivare un’offerta Kena esclusivamente con portabilità del numero. Per ogni nuova attivazione effettuata in questo modo, il cliente invitante ottiene una ricarica omaggio di massimo 5 euro, erogata anche all’invitato.

Nel dettaglio, per le offerte tariffarie con canone inferiore a 5 euro, i clienti ricevono un rimborso pari al costo della propria offerta. Invece, per le offerte tariffarie con un prezzo pari o superiore a 5 euro, viene erogato un rimborso dall’importo esatto di 5 euro.

Come indicato nella pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore, il codice invito può essere richiesto tramite Area Clienti MyKena, raggiungibile direttamente dallo stesso sito oppure dall’app per dispositivi mobili disponibile per Android e iOS. Una volta ottenuto il codice tramite i rispettivi passaggi, ciascun cliente Kena può invitare amici e conoscenti senza alcun limite, ma allo stesso tempo può ottenere fino a un massimo di 10 rimborsi, equivalenti a 50 euro di ricariche cumulabili.