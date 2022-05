Iliad rivede in parte il suo listino offerte per la stagione primaverile. Il gestore francese, dopo il lancio per le tariffe legate alla Fibra ottica ed alla telefonia fissa, ha deciso di modificare i suoi piani per la telefonia mobile.

In primavera gli abbonati possono contare ancora una volta sulla ricaricabile Giga 120. Questa tariffa rappresenta una grande occasione del momento con il suo prezzo pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Il pacchetto per i clienti prevede consumi illimitati per telefonate ed SMS con 120 Giga per navigare in internet.