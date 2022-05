Gli sconti che esselunga ha deciso di attivare nel periodo corrente, sono indubbiamente tra i migliori dell’ultimo periodo, poiché permettono ai vari consumatori di approfittare di prezzi sempre più bassi ed economici.

Il volantino che troverete raccontato nel dettaglio nel nostro articolo, ricordiamo essere valido in ogni singolo negozio, ciò sta a significare che non sono imposte limitazioni territoriali di alcun tipo. I prodotti sono tutti distribuiti no brand con garanzia di 24 mesi, ed inoltre sono accessibili anche con pagamento rateizzato senza interessi, ma solo al superamento dei 199 euro.

Esselunga: le offerte sono le migliori dell’anno

Ultimi giorni di validità di una delle campagne promozionali più apprezzate dal pubblico, gli utenti hanno ancora oggi per accedere al Samsung Galaxy A13, uno smartphone decisamente economico, in vendita nella sua variante da 64GB, al prezzo finale di soli 175 euro.

Se incuriositi dal prodotto, ricordiamo essere dotato di un display da 6,6 pollici di diagonale (con risoluzione FullHD+), un processore octa-core con frequenza di clock fino a 2GHz, ma anche 4GB di RAM, chip NFC e sistema operativo Android 12. I suoi punti di forza sono anche individuati nella fotocamera principale da 50 megapixel, utilissima per scatti di livello elevato, nonché una batteria da ben 5000mAh, per una autonomia unica.

Il volantino Esselunga lo potete sfogliare direttamente sul sito ufficiale, ma gli acquisti potranno essere completati solamente in negozio.